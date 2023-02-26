رصدت الفنانة إلهام شاهين الأعمال التي صورتها داخل ستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، بمناسبة اليوبيل الفضي للمدينة.

وكتبت "شاهين"، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بمناسبة مرور أكتر من 25 سنة على الصرح العظيم مدينة الإنتاج الإعلامي، أتذكر بعض المسلسلات التي صورتها هناك، "نصف ربيع الآخر" و"الحاوى" و"ليالى الحلمية" و"سامحونى ماكانش قصدى"، و"نجمة الجماهير" و"مسألة مبدأ"، و"أحلام لا تنام" و"امرأة من نار"، و"بنت أفندينا"، و"الكومي"، و"قضية معالي الوزيرة"، و"قصة الأمس".

وتابعت: "أتذكر بعض كبار الكتاب محسن زايد، وأسامة أنور عكاشة، ومحمد جلال عبد القوي، وخيري شلبي، ومحمد صفاء عامر، ويسري الجندي".

وأكملت: "أتذكر بعض المخرجين العظام الأساتذة يحيى العلمي، ومحمد فاضل، وإنعام محمد علي، وإسماعيل عبد الحافظ، ومجدي أبو عميرة، ورباب حسين، وحسين عمارة، وسمير سيف، كل هؤلاء المبدعين العباقرة أسعدونا سنين طويلة، وقدموا أعظم الأعمال في تاريخ الدراما المصرية، وكان لهم جميعا أكبر الأثر في حياتي الفنية، عشت معهم وتعلمت منهم واستمتعت بفنهم الراقي العظيم".

واستطردت: "لن أنسى المنتج الكبير ممدوح الليثي، ووزير الإعلام صفوت الشريف، قدمنا في وجودهم أعظم الأعمال التي نفتخر بها في تاريخ الدراما المصرية".

واختتمت: "الله يرحم كل من رحلوا عنا منهم ونتذكرهم دائما بكل الخير، ونتمنى الصحة وطول العمر لمن هم على قيد الحياة، وننتظر منهم عطاء أكثر، تحيا مصر بقوتها الناعمة الذين آثروا حياتنا بالفن الجميل".