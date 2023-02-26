إطلاق سراح شابة إسبانية خضعت للاحتجاز خلال احتجاجات في إيران

أفرجت السلطات الإيرانية عن امرأة إسبانية، كان قد ألقي القبض عليها في إيران بعد فترة احتجاز دامت قرابة أربعة أشهر.

ونقلت شبكة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "آر.تي.فى إى "، اليوم الأحد، عن وزارة الخارجية الإسبانية قولها إن السلطات الإيرانية أفرجت عن الشابة التي تبلغ من العمر 24 عامًا في طهران أمس السبت، وهي تتواجد بالفعل على متن طائرة متجهة إلى جنيف.

وكانت الشابة قد اعتقلت مطلع، نوفمبر الماضي، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في طهران.

وأعربت الشابة الإسبانية، التي لم يتم الكشف عن هويتها، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، عن امتنانها للجهود التي بذلت لتأمين إطلاق سراحها، وقالت أيضًا إنها في حالة جيدة بعد أشهر من الاعتقال.

ونقلت الشبكة الإسبانية عن الوزير قوله "تم الإفراج عنها أمس، لكننا لم نرغب في الإعلان عن ذلك قبل إقلاع طائرتها".

وأضاف خوسيه مانويل أن التهم الموجهة إليها لا أساس لها على الإطلاق.