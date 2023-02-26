 دونيتسك: هدف قوات كييف من تفجير سد أرتيوموفسك عرقلة تقدم القوات الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دونيتسك: هدف قوات كييف من تفجير سد أرتيوموفسك عرقلة تقدم القوات الروسية

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:56 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:56 ص

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس دونيتسك، إيجور كيماكوفسكي، أن هدف قوات كييف من تفجير سد "أرتيوموفسك" هو عرقلة تقدم القوات الروسية وخلق ظروف قاهرة للمتبقين من سكان المدينة.
وقال كيماكوفسكي - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أمس السبت، إن المياه تدفقت من السد جراء التفجير إلى مدينة أرتيوموفسك (باخموت)؛ لمحاولة إيقاف تقدمنا وفصل قواتنا عن الخطوط الخلفية.
وأضاف "أن قوات كييف أعلنت إجلاء المدنيين وطالبت السكان بمغادرة المدينة وهدفهم خلق ظروف معيشية غير مقبولة"، مشيرا إلى أن "السكان ليسوا مهمين بالنسبة لهؤلاء، المهم لهم تدمير المدينة، حتى يكون الوضع لا يطاق بالنسبة لنا، من وجهة نظر اقتصادية".
وتطرق إلى أن تفجير السد قد يدل على نية قوات كييف مغادرة أرتيوموفسك.

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