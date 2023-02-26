محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من الكنيسة: الوطن يتطلب مزيدا من الوحدة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفدا من الكنيسة، برئاسة نيافة الأنبا تادرس، مطران بورسعيد، في إطار الزيارات المتبادلة بين قيادات الكنيسة ومحافظ بورسعيد.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة، وحرصها على تحقيق الرخاء والتنمية، مشددًا على أن الوطن يتطلب مزيد من الوحدة لتخطي كل التحديات وإنجاز التنمية المنشودة، كما شهد اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون.

ومن جانبه، وجه مطران بورسعيد، الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل للكنائس ورجال الدين المسيحي بالمحافظة.

وتمنى دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين الوطن، وتستمر عجلة التقدم والتنمية للبلاد.