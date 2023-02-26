أكّد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضمان دقة وموثوقية شهادة الفحص قبل الزواج، على غرار الآليات التي طُبقت خلال استئصدار شهادة الحصول على لقاح كورونا.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" الذي يُقدمه الإعلاميان خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأحد، إن عدد من بحوزتهم شهادات مزورة للتطعيم ضد كورونا يكاد يكون صفريا، مُرجعا ذلك إلى اتخاذ إجراءات تخص الشهادة لضمان دقتها.



وأضاف أن الشهادة موثقة ومميكنة ومزودة بـ"QR code"، فضلا عن إجراء تسجيل إلكتروني مميكن عند عملية التلقيح، وهو ما ضَمن وأكّد موثوقية الشهادة.



وأشار إلى أنه سيتم اتباع نفس هذا المسار في شهادة الفحص قبل الزواج لضمان دقتها وموثوقيتها.



ولفت متحدث الصحة، إلى أن هذه الشهادة ملزمة لتوثيق الزواج وبدون استصدارها لا يتم إجراؤه، موضحا أن المطلوب من الشهادة هو إجراء الفحص وليس سلبية الفحص، بمعنى أن نتيجته لن تعيق إتمام الزيجة.



وانطلقت مبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتي تشمل الكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية والمزمنة، وتوفير المتابعة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج لتقليل مضاعفات الإصابة للشخص المصاب، وحماية الشريك ومنع انتقال العدوى للشخص غير المصاب، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.



وتستهدف المبادرة المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية.



وحددت وزارة الصحة موعد الفحص الطبي قبل الزواج، حيث يتم إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل.