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يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.
صرح بذلك السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.