 اليوم.. الرئيس السيسي يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء - بوابة الشروق
الأحد 26 فبراير 2023 9:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟
النتـائـج تصويت

اليوم.. الرئيس السيسي يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء


نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:52 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:52 ص

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

صرح بذلك السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك