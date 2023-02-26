 تنفيذ 8 آلاف حكم قضائي خلال حملة في القليوبية - بوابة الشروق
الأحد 26 فبراير 2023 2:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

تنفيذ 8 آلاف حكم قضائي خلال حملة في القليوبية

مديرية أمن القليوبية
مديرية أمن القليوبية
مصطفى عطية
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:27 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:27 م

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين بنطاق المحافظة.

أسفرت جهودالحملة عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، و23 قضية مخدرات، وتم ضُبط كمية مخدرات متنوعة بحوزة 25 متهما لـ 11منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 8371 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك