تنفيذ 8 آلاف حكم قضائي خلال حملة في القليوبية

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وقطاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين بنطاق المحافظة.

أسفرت جهودالحملة عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، و23 قضية مخدرات، وتم ضُبط كمية مخدرات متنوعة بحوزة 25 متهما لـ 11منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 8371 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.