 أفغانستان: تصدير 2.7 مليون طن من الفحم الحجري خلال الأشهر العشرة الماضية - بوابة الشروق
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أفغانستان: تصدير 2.7 مليون طن من الفحم الحجري خلال الأشهر العشرة الماضية

كابول (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 11:12 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 11:12 ص

أظهرت بيانات قدمتها وزارة المالية الافغانية، أنه قد تم تصدير 7ر2 مليون طن من الفحم الحجري خلال الأشهر العشرة الماضية.

وتشير معلومات وزارة المالية التي نقلتها وكالة أنباء "طلوع نيوز" الافغانية اليوم الأحد، إلى أن تصدير الفحم حقق أكثر من 5ر12 مليار أفغاني من عائدات الجمارك.

وقالت وزارة المالية في بيان لها: "في الأشهر العشرة الأولى من عام 1400 (بالسنة الشمسية)، تم تصدير ما يقرب من 948 ألف طن من الفحم، ما أدى إلى تحصيل مليار و893 مليون أفغاني كدخل جمركي، ولكن خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 1401، تم تصدير ما يقرب من 7ر2 مليون طن".

وقال محمد رسول توتاخيل، رئيس اتحاد مصدري الفحم إن "الأرقام التي أصدرتها وزارة المالية، والتي تفيد بأنه قد تم تصدير ما يقرب من 7ر2 مليون طن من الفحم إلى الخارج، دقيقة".

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