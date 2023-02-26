تقارير: تفتيش أبرشية ميونخ بألمانيا على خلفية جرائم الانتهاك الجنسي

أفادت تقارير صحفية بأن الادعاء العام الألماني، حضر لدى أبرشية ميونخ وفرايزينج الكاثوليكية جنوبي ألمانيا، أثناء تنفيذ قرار تفتيش على خلفية فضيحة جرائم الانتهاك الجنسي التي وقعت في الكنيسة الكاثوليكية.

ورفضت الأبرشية اليوم الأحد، الرد على سؤال عما أوردته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية في تقريرها.

يذكر أن الادعاء العام في ميونخ كان باشر إجراء تحقيق في هذ الجرائم بعد الضجة التي أثارها نشر تقرير عن جرائم العنف الجنسي في الأبرشية قبل أكثر من عام. وكان الادعاء أعلن بعد نشر التقرير في يناير 2022 أنه سيراجع أكثر من 40 واقعة يُحْتَمَل أن مسؤولي الأبرشية أساءوا التعامل فيها مع مرتكبي هذه الجرائم.

وقال الادعاء قبل عام إن مكتب محاماة فيستفال شبيلكر فاستل (دبليو إس دبليو) الذي أعد التقرير بناء على تكليف من الأبرشية، قدم له المستندات الخاصة بهذه الوقائع "وهي تتعلق فقط بمسؤولين كنسيين على قيد الحياة وتم الإبلاغ عنهم مع إخفاء هوياتهم بشكل كبير".

كان القضاء الألماني ولاسيما القضاء في ولاية بافاريا تعرض مرارا لانتقادات لترك قضية التحقيق في فضيحة الانتهاك الجنسي للكنيسة نفسها وعدم التدخل الأمر الذي أتاح التستر على هذه الجرائم.

وطالب وزير العدل البافاري جيورج ايزنرايش، في برلمان الولاية في ديسمبر الماضي، بإجراء تحقيق أكثر استقلالية، وانتقد التقارير الكنسية، وقال إنها لم تلعب سوى دور متدن للغاية بالنسبة للملاحقة القضائية لهذه الجرائم.