العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف السلع الصناعية ومجموعة فاجنر

فرض الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، وتشمل العقوبات حظر صادرات بقيمة تتجاوز 11 مليار يورو (11.7 مليار دولار)، وفرض قيود على المكونات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة الروسية، وإجراءات عقابية ضد مجموعة فاجنر، وبنوك مثل "ألفا بنك"، حسبما ذكر مسؤولون كبار اليوم السبت.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "لدينا الآن العقوبات الأوسع نطاقا على الإطلاق، التي تستنزف ترسانة الحرب الروسية وتؤثر بشدة على اقتصادها".

وتوسع الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا التي فرضت تباعا منذ فبراير الماضي قائمة الأشخاص الذين سيتم حظرهم من دخول الاتحاد الأوروبي، وسيتم تجميد أصولهم في التكتل إن وجدت.

واختلف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي لأسابيع حول الإجراءات لكنهم توصلوا إلى اتفاق في ساعة متأخرة من أمس الجمعة.

وتم نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي مساء اليوم.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم السبت، إن الـ 121 فردا وكيانا الذين تم فرض العقوبات عليهم من بينهم "المسؤولون عن الترحيل والتبني القسري لما لا يقل عن 6000 طفل أوكراني".

وذكرت المفوضية، أن العقوبات تشمل صناع القرار الروس ومسؤولين حكوميين وعسكريين كبار ومروجين للدعاية الروسية.

وأضاف بوريل في بيان: "ما زلنا متحدين في عزمنا على هزيمة آلة الحرب الروسية".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضد 87 فردًا آخرين و34 مؤسسة، من بينها "ألفا بنك"، الذي يعتبر أكبر مؤسسة مالية روسية خاصة.

وتم إدراج أبرز أصحاب الأسهم بالبنك بالفعل على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ العام الماضي بما في ذلك على سبيل المثال، مؤسس البنك الملياردير ميخائيل فريدمان، بالإضافة إلى العقوبات العقابية التي ستطال "تينكوف بنك" و"روسبنك".

وأدرج الاتحاد الأوروبي إجمالا 1473 فردًا و205 كيانات على قائمة العقوبات على أساس أنهم يقوضون أو يهددون سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

وأضاف التكتل اليوم، 11 فردا وسبعة كيانات مرتبطة بمجموعة فاجنر الروسية على مخططات عقوبات متنوعة.

وقال بوريل: "إن أنشطة مجموعة فاجنر تمثل تهديدا للسكان في الدول التي يعملون بها وللاتحاد الأوروبي، إنهم يعرضون الأمن والسلم الدوليين للخطر، حيث لا يعملون ضمن أي إطار عمل شرعي".

ولفت بوريل في بيانه، إلى أن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تشمل حظر بث وتوزيع كل ما يتعلق بوكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" باللغة العربية.