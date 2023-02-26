 التعليم تحدد منهج التربية الدينية الإسلامية للمرحلة الابتدائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التعليم تحدد منهج التربية الدينية الإسلامية للمرحلة الابتدائية

نيفين أشرف:
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:55 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:55 م
أعلنت وزارة التربية والتعليم، المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني في مادة التربية الدينية الإسلامية للمرحلة الابتدائية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن مستشاري المواد الدراسية والإدارة المركزية للمناهج حددوا أجزاء من مناهج الصفوف الدراسية بعد تحديد بعض الدروس للاطلاع فقط والتعلم الذاتي بما لا يخل بالمفاهيم الكبرى ونواتج التعلم.

وأضافت أن الأجزاء التي تم تحديدها للاطلاع فقط والتعلم الذاتي لن تكون ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي، مشيرا إلى أن موجهي عموم المواد بالمديريات التعليمية سيقوموا بدورهم بإبلاغ المدارس بمختلف الإدارات التعليمية من خلال مكاتبات رسمية.
 
 
 
 
 

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