وزيرة التضامن: مواجهة الفقر من منظور متعدد الأبعاد

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مناقشات الجلسة الثالثة من المؤتمر الإقليمي الأول الذي تنظمه الوزارة حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي"، وعُقدت الجلسة تحت عنوان "الربط بين نظم الرعاية الاجتماعية والحماية الاجتماعية".

وأكدت القباج، التداخل والتكامل بين الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية، وأن التمكين الاقتصادي يعد جزءا مهما من الحماية الاجتماعية، موضحة أنه يتم مواجهة الفقر من منظور متعدد الأبعاد.

واستعرض دفابيو فيرس، معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية بالبرازيل، الآثار السلبية التي تعرض لها الأطفال عقب جائحة كورونا وزيادة العنف عند الأطفال نتيجة غلق المدارس، مشيرا إلى التجارب العربية في مجال الدعم الشامل.

وأوضح أن تقييم الأدلة أظهر أن أنظمة الرعاية الاجتماعية يمكن أن تعالج الفقر متعدد الأبعاد، وأن مفهوم الرعاية الاجتماعية لا ينفصل عن مفهوم الحماية الاجتماعية، وأنه ليس كافيا أن يتم تقديم الدعم المادي للأسر الكافلة للاطفال، ولكن تقديم سبل صحيحة للدعم والمساعدة في التربية والرعاية.

ومن جانبه، استعرض إبراهيم بن إدريس، رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية بتونس، التجربة التونيسية في مجال الرعاية الاجتماعية ومقومات نجاحها وأهم المهام الأساسية في ذلك كذلك البرامج الموجهه لمقاومة الفقر والحماية الاجتماعية، كذلك برامج ذوي الإعاقة وبرامج الوقاية والادماج الاجتماعي.

وخلال كلمته، أشار مدير قسم السياسات والحماية الاجتماعية منظمة اليونيسيف، إلى تجربة الأردن في الربط بين برامج الحماية والدعم النقدي المقدم وما قدمته من نجاح في مجال الحماية، وبدأت في وضع استراتيجية وطنية للحماية تشمل إصلاح التأمين الاجتماعي والصحي وتعزيز المساعدات ودعم الصندوق الوطني، وأن الأطفال كان لها الأولوية.

ولفت إلى رقمنة كل عمليات المدفوعات والتسجيل، كما يوجد السجل الوطني الموحد لتبادل المعلومات وتجنب الازدواجية، ويضمن تدخلات أكثر فاعلية، مستعرضا برنامج تكافل بلاس وبرنامج مكاني وما حققه من مخرجات خلال الـ5 أعوام الأخيرة.