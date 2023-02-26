أمين مساعد الجامعة العربية: السياسات الاجتماعية لابد أن تنظر بعين الاعتبار لاحتياجات الفئات المستهدفة

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، إن مؤتمر سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الغذائي، يعقد في وقت هام يتطلب الوعي للتحركات الهامة التي تسير حولنا وتتعلق بالسياسات الاجتماعية، وهو ما أدركه مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورحب بعقد اللقاء في مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأكدت أبو غزالة، أهمية أن تتضمن السياسات الاجتماعية النظر بعين الاعتبار لاحتياجات كل الفئات المستهدفة حتى تحقق النتائج المرجوة.



جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الإقليمي الأول حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، والذي عقدته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم ولمدة يومين بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، وعدد من كبار المسئولين المعنيين في الدول العربية.