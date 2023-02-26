كلوب يعلق على سقوط ليفربول في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد التعادل السلبي ضد كريستال بالاس على ملعب سيلهرست بارك في الدوري الإنجليزي.

وقد حقق ليفربول 3 إنتصارات فقط في آخر 11 مباراة في جميع المسابقات، ولم يسجل الريدز اي هدف للمرة الأولى بعد 28 مباراة متتالية في مدينة لندن.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها " بي بي سي " البريطانية :" أحببت البداية ، الدينامكية كانت جيدة ولكن في نهاية المباراة لم نستطع التسجيل ".

وأضاف : " كانوا عدوانيين للغاية ولم نستطع تناقل الكرة في الثلث الأخير من الملعب بشكلٍ كافي". وواصل : " إنطلاقتنا ستكون من هنا ، حققنا نقطة من خارج ملعبنا وليست بالشئ الرائع ولكن مقبولة ، علينا اخذ الإيجابيات والعودة مرة أخرى ".

وتابع :"لقد افتقدنا داروين نونيز الليلة ولكن يمكن اللعب بدونه وجوتا يمكن أن يمثل تهديد، سبب خروج أرنولد؟ لم استبدله لأنه لعب بشكل سئ ولكنه لعب العديد من المباريات اما عن خروج نابي كيتا فقد حصل على بطاقة صفراء مبكرة ومن ثم كان الأمر صعبا ".

واختتم : "الخروج بكلين شيت ونقطة، هذه المباراة تشبه جميع المباريات ضد كريستال بالاس في السنوات الماضية، الفرق هو أننا لم نسجل".