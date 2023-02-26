أكد علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، على أهمية الفوز لفريقه خلال مواجهة الجيش الملكي المغربي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فيوتشر ضيفًا على نظيره الجيش الملكي المغربي، اليوم الأحد، في تمام التاسعة مساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال علي ماهر:"أوجه الشكر إلى دولة المغرب بلدنا الثاني على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، وعندما كنت لاعبًا في صفوف النادي الأهلي ومنتخب مصر كان لدي رغبة شديدة في اللعب على الأراضي المغربية".

وأضاف:"نعلم أن مواجهة الجيش الملكي ستكون صعبة، فريق محترم جدًا ومتصدر الدوري المغربي، ونتابعه منذ فترة طويلة"

وبسؤاله عن موقف فيوتشر في المجموعة، قال ماهر:"نخوض مبارياتنا واحدة تلو الأخرى سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، ونخوض جميع مبارياتنا من أجل الفوز، ولكن إن لم نتمكن من تحقيق الفوز لا نخسر".

ويتواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد نقطتين، خلف الجيش الملكي المغربي المتصدر بـ 4 نقاط.