مسؤولون روس: مسلحون أوكرانيون يفجرون سد في أرتيوموفسك

قال مسؤولون روس اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية نسفت سدا على خزان مياه في سيفيرني ستافوك في أرتيوموفسك.

وقالت الخدمة الصحفية الخاصة لشركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة - لوكالة تاس الروسية - إن القوات الأوكرانية نسفت سدا في خزان المياه في سيفيرني ستافوك في أرتيوموفسك، مؤكدة أن "القوات الأوكرانية فجرت سدا بالفعل".

من جانبه قال يان جاجين، مستشار زعيم إقليم دونيتسك -الجمهورية الشعبية المعلنة من جانب واحد والمنضمة إلى روسيا- إن التقارير عن المنازل الخاصة والأقبية التي غمرتها المياه، بدأت في الظهور.

وتقع أرتيوموفسك على بعد 55 كم إلى الشمال الشرقي من دونيتسك وهي مركز نقل مهم لإمدادات التجمع العسكري الأوكراني في دونباس. ويستمر القتال العنيف في منطقة أرتيوموفسك.

وقامت القوات الروسية بالفعل بالسيطرة على عدد من المجتمعات في محيط أرتيوموفسك، بما في ذلك كليشييفكا، وبودجورودنوي، وباراسكوفيفكا، وبيرخوفكا.