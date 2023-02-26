تنطلق بعد قليل ندوة مناقشة "الرحلة القانونية والثقافية" لنقيب المحاميين الراحل رجائي عطية، في حضور ابنته مي رجائي عطية، ونخبة من الكتاب والشخصيات الاجتماعية والمحاميين، وذلك بمقر اتحاد اتحاد كتاب مصر.

وأعلنت منى ماهر، عضو اللجنة الثقافية باتحاد كتاب مصر، أن الندوة تأتي لمناقشة مشوار المحامي الكبير رجائي عطية، ورحلته الطويلة وما قدمه لمصر من إسهامات ستظل باقية في وجدان المصريين.

وأوضحت أن وقائع وفعاليات الندوة جاءت برعاية الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الذي حرص على استضافة مي رجائي عطية، للحديث عن والدها الراحل المحامي الكبير رجائى عطية، صاحب رحلة قانونية وثقافية مليئة بالكنوز.

يشار إلى أنه في أواخر مارس من العام الماضي، توفي الفقيه القانوني القدير والمفكر الإسلامي الكبير رجائي عطية، نقيب المحامين عن عمر ناهز الـ84 عامًا، إثر سقوطه مغشيًا عليه أثناء تواجده في محكمة جنوب الجيزة.