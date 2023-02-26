السجن 6 سنوات لعامل خطف طفلة وهتك عرضها بمنشأة القناطر

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن 6 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بمنشأة القناطر.



صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم عبد الله، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد.



وكشفت التحقيقات في القضية رقم 9627 لسنة 2017 جنايات مركز منشأة القناطر، أن "ع.ع"- 51 سنة - عامل – في 2017/7/4، واقع المجني عليها الطفلة "أ.ك" كرها عنها لما شل مقاومتها بقيامه بإشهار سلاح أبيض "سكين" بوجهها واقتادها عنوة إلى إحدى الغرف بمنزله وهتك عرضها.



وتابعت التحقيقات أن المتهم خطف المجني عليها بالإكراه بأن هددها بالحاق الأذى بشقيقها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من استدراجها لمنزله؛ وما أن حضرت إليه حتى استل بوجهها "مادة حارقة قاصد من ذلك إقصائها عن أعين الناس وقد نال مقصده.



وبينت التحقيقات أن المتهم أكره المجني عليها على التوقيع و البصم على سند مثبت لحالة اجتماعية عقد زواج عرفي كرها عنها؛ لما شل مقاومتها باقترافه جريمته محل الاتهام الأول مما بث الرعب في نفسها وتمكن بتلك الوسيلة من بلوغ مقصده.



وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين"، ومادة حارقة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.