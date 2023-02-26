النمسا تسجل 6011 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة

سجلت النمسا 6011 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و14 حالة وفاة ، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و897 ألفا و47، وترتفع الوفيات لتسجل 21 ألفا و872.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 20 مليونا و369 ألفا و447 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.