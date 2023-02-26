وصل لمحكمة جنايات جنوب الجيزة، المتهمين بخطف الطفلة "جنى" وقتلها؛ لطلب الفدية بمنطقة بولاق الدكرور، لحضور جلسة محاكمتهم.



وقبل بدء الجلسة، آثار أحد المتهمين الأربعة بقتل الطفلة "جنى" الشغب داخل القاعة؛ ليتدخل الأمن، ويأمر القاضي بإخراج المتهمين من قاعة المحكمة، ونزولهم إلى الحجز.



ومن جانبهم، يتواجد أهالي المتهمين خارج القاعة يترقبون أبناءهم، لحين سماع قرارات هيئة المحكمة التي تحدد مصير المتهمين، وتغيبت أسرة المجني عليها عن حضور الجلسة.



وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني، وعضوية المستشارين طارق خميس محمد، وأحمد محمد البطران، وهاني صبري أحمد.



وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 1229 لسنة 2021، للمتهمين "م. ف"، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق، و"م . ع"، 16 عاما، حاصل على إعدادية، و"م. ع"، 28 عامًا، عامل، و"ع. ف" 23 عامًا، عامل، أنهم قتلوا المجني عليها الطفلة "جنى" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلها فأعدوا رباطًا وحددوا مسكن في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين ترقبوا الطفلة حال عودتها لمنزلها واستدرجوها إلى داخل المسكن، فتمكن المتهم الأول من مباغتتها بإحكام الرباط من خلفها حول العنق، واعتصر بيديه الرباط حتى تيقن مفارقتها الحياة، وذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الحدث للشد من أزره.



وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى وأعانا المتهمين الأول والثاني على الفرار من وجه القضاء بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الثاني، وعدم الإبلاغ عن الأخيرين وتقديم المعلومات التي تتعلق بالجريمة الأولى إلى الجهات الأمنية.



وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين جميعا أخفوا جثة المجني عليها دون إخبار جهات الاقتضاء، وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة موتها وأسبابها.