الاحتفال بالذكرى السنوية الـ15 لقبو البذور العالمي في النرويج

تقرر الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لقبو البذور العالمي في أرخبيل سبيتسبيرجن شمالي النرويج، اليوم الأحد.



ويحتوي قبو البذور على نحو 1.2 مليون عينة بذور من جميع أنحاء العالم، وتتمثل مهمته الأساسية في تأمين تنوع المحاصيل على الأرض وتوفير الغذاء للبشرية.



كما تمنح هذه المنشأة بنوك الجينات الفرصة للوصول إلى نسخ احتياطية من مجموعاتها من البذور في حالة وقوع كارثة.



ويتم تخزين نحو 1.2 مليون عينة بذور من جميع أنحاء العالم في درجة حرارة ثابتة تبلغ 18 درجة مئوية تحت الصفر في منشأة بالقرب من لونجيربين، عاصمة سبيتسبيرجن.



وتمت دعوة السكان المحليين لحضور حفل في متحف سفالبارد في لونجيربين، حيث ستلقى وزيرة الزراعة النرويجية ساندرا بورش خطابا قصيرا بعد ظهر اليوم الأحد.



ومن المتوقع أن يساعد فتيان وفتيات من القرية في الخامسة عشر من عمرهم ، وهو نفس عمر قبو البذور، في إيداع نسخ عينات بذور جديدة في القبو يوم الثلاثاء المقبل.



ومن المنتظر وصول عشرات الصناديق التي تحتوي على نحو 20 ألف عينة بذرة جديدة من 20 بنكا للجينات حول العالم إلى سبيتسبيرجن خلال أيام الاحتفال بالذكرى السنوية.



ومن بين هذه العينات نحو 2750 عينة من معهد لايبنيتس لعلوم الوراثة النباتية وأبحاث المحاصيل النباتية في ألمانيا، أكبر منشأة من نوعها في البلاد.



ومن المتوقع الحصول على عينات من معهد يوليوس كوهن في كودلينبورج.