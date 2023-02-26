وثائق بريطانية تكشف سبب تجنب السعودية مواجهة إسرائيل

وكانت قد شاعت في ذلك الوقت أفكار مختلفة لحل مشكلة وضع القدس.

وعن موقف بلاده، أوضح الأمير بأن فكرة أن يكون هناك شكل ما من أشكال السلطة الدينية تحكم المدينة القديمة "لن تكون مقبولة لدى السعوديين". وطالب بعودة السيادة على المدينة إلى العرب لأنه بهذا "سيكون ممكنا ضمان حرية العبادة". ولفت انتباه أوين إلى أنه "ليس المسلمون فقط هم الذين يرون هذا الرأي، بل يؤيده كذلك عدد من المسيحيين".

وشكك الأمير في جدوى فكرة التدويل التي قال إنها "سوف تقحم السياسة في قضية دينية"، ووصف هذا بأنه "خطأ".

ورد أوين بالموافقة على أن جوهر مشكلة القدس ديني. واستعرض الحلول المقترحة، مشيرا إلى التدويل. غير أنه قال إنه "لم ير أبدا اقتراحا مدروسا دراسة كاملة". كما استبعد جدوى أفكار أخرى مثل السيادة المشتركة، التي قال إن "نظام حكم كهذا لم يكن أبدا من السهل ترتيبه".

وبينما أكد الوزير البريطاني أن الحل الأسهل، للنزاع كله، هو العودة إلى حدود عام 1967، فإنه قال إنه "من المرجح أن يكون من الضروري التعامل مع مشكلة القدس بطريقة خاصة"، لكنه "ليس متأكدا من كنه هذه الطريقة".

وسأل أوين الأمير عما إذا كان يمكن أن يقبل العرب حكومة ذات سلطات دينية، أي دولة داخل الدولة، على غرار دولة الفاتيكان داخل إيطاليا.

ورد فهد قائلا إن تجربة الفاتيكان "ليست مشجعة"، وشدد على أنه "أيا كان الحل، فإنه يجب ضمان حرية العبادة".

ووافق أوين على ذلك. ثم سأل الأمير عما إذا كان قد ناقش مسألة القدس مع وزير الخارجية الأمريكي.

ورد الأمير بالإيجاب. وأضاف أنه "للأسف، فإن فانس كغيره من السابقين عليه يعتقد بأنه يمكن ترك المشكلة جانبا في الوقت الراهن".

وتدخل جون ويلتون، السفير البريطاني لدى السعودية، قائلا إنه "من الصعب تصور أنه يمكن جعل الإسرائيليين الآن تحت أي ظروف يتخلون عن القدس".

واتسع نطاق النقاش ليتطرق إلى أفضل شكل للعلاقة المستقبلية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وطرح الوزير البريطاني فكرة "إزالة الحواجز بين الأطراف على مراحل". فقال سعود "النتيجة المنطقية للحجة الإسرائيلية بشأن الحدود المفتوحة هي أنه ينبغي أن يقبلوا (الإسرائيليون) المقترح الفلسطيني بإقامة دولة علمانية تندمج فيها إسرائيل".

ورد أوين بأن هذا "غير مستحيل نظريا". وفصل قائلا: "إن خلق دولة صهيونية كان خطأ استراتيجيا كبيرا. الصهيونية تقلقل المجتمع، لكن نظام الكيبوتزات (التجمعات السكانية) على سبيل المثال علماني في الأساس".