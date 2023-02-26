وزير الصحة الباكستاني: إعداد استراتيجية تحصين وطنية شاملة بتغطية صحية بنسبة 100%

قال الوزير الاتحادي للخدمات الصحية الوطنية الباكستاني عبد القادر باتيل، اليوم الأحد، إنه يتم حاليا اعتماد تدابير فعالة تستهدف إدخال مزيد من التحسينات على برنامج التحصين الوطني في البلاد.

وأوضح قادر باتيل، في كلمته أمام الاجتماع السنوي للمديرية الاتحادية للتحصين، والذي حضره منسقون من جميع الأقاليم وممثلون عن المنظمات الدولية، أنه تجرى حاليا صياغة استراتيجية تعاونية لضمان تحقيق نتائج بنسبة 100%، من خلال الوصول إلى الجميع خلال كل حملة من حملات التحصين في البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية، عن الوزير قوله، إن مسؤولية توفير الخدمات الصحية الأساسية للمواطنين تقع على عاتق الدولة.

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف تعمل الحكومة على وضع خطة من أجل عملية استئصال شاملة للأمراض المختلفة من البلاد.