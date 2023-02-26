دبلوماسي كويتي: حرص مجلس الأمة على المشاركة في مؤتمر بغداد يعكس سياسة التقارب بين البلدين

أكد سفير دولة الكويت لدى العراق طارق الفرج أن حرص مجلس الأمة الكويتي على المشاركة في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي في بغداد يعكس سياسة التقارب التي تمضي قدما بين البلدين.

وقال الفرج -في تصريح له اليوم الأحد وفقا لشبكة "الدستور" الإخبارية الصادرة عن مجلس الأمة الكويتي- إن كلمة رئيس الوفد الكويتي النائب ثامر السويط في المؤتمر عبرت عن انسجام الدبلوماسية البرلمانية مع السياسة الخارجية الكويتية التي تعمل على تعزيز التقارب بين الكويت والعراق من خلال حل القضايا العالقة بين الجانبين، مشددا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم قضايا الكويت.

وأضاف الفرج أن المؤتمر انعقد في بغداد في إطار دعم استقرار وسيادة العراق وتفعيل دوره العربي والإقليمي في المنطقة وهو ما تحرص عليه دولة الكويت وتدعمه بما يحقق استقرار المنطقة.

وأشاد الفرج بنجاح تنظيم مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ 34، معربا عن الشكر للبرلمان العراقي والسلطات العراقية على ما قدمته من تسهيلات للوفود المشاركة وحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

وكان مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ34 انطلقت أعمالة أمس السبت في العاصمة العراقية بغداد تحت شعار "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته" برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.