انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمطروح

دشن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم الأحد، أعمال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج بمحافظة مطروح، بمقر الوحدة الصحية بحي الزهور بمدينة مرسى مطروح.

جاء ذلك بحضور الدكتور مبروك سالم القائم بتسيير أعمال وكيل وزارة الصحة بمطروح، والعمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من العمد والمشايخ بمطروح.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة تأتي ضمن مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للصحة العامة 100 مليون صحة، والاهتمام ببناء الإنسان بدءً من تكوين الأسرة، وتنفيذا لرؤية مصر في تنمية الأسرة المصرية، وبناء أسرة صحية مستقرة سعيدة، موجها بأهمية التدريب على المنظومة بجميع الإدارات الصحية بدء من استقبال المقبلين على الزواج، وتقديم المشورة والفحص وتسجيل البيانات، وأخذ عينات المعمل للتحليل حتى الحصول على شهادة الفحص وتقديم ما يلزم.

أكد محافظ مطروح، على أهمية التوعية بتوثيق الزواج واستخراج بطاقات الرقم القومي للزوجين، مشيرا إلى أهمية دور العمد والمشايخ وقبائل مطروح في التوعية وتغيير ثقافة الزواج المبكر حتى يتمكن الزوجين من الحصول على أوراق ثبوتية يستطيعا من خلالها استكمال الإجراءات فيما يحافظ على حقوق الأسرة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، أن المبادرة الرئاسية سيتم إطلاقها بمركز طبي واحد و7 وحدات صحية، وهي "المركز الطبي ك٤، ووحدة براني الصحية، ووحدة سيوة الصحية، ووحدة السلوم الصحية، ووحدة النهوض بالحمام، ووحدة النجيلة القبلية، ووحدة الضبعة الصحية، ووحدة العلمين الصحية"، من خلال الفرق الطبية المدربة على أعمال المبادرة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض المعدية، والأمراض غير السارية، وفحوصات الأمراض الوراثية، وإجراء فحوصات معملية متنوعة للمقبلين على الزواج، أو من يحتاج إلي هذه الخدمات الصحية من المواطنين.

ووجه المحافظ بالإعلان عن الحملة والتعريف بها بمدن ومراكز المحافظة الثمانية، ونشر التوعية بأهميتها والحرص على تغطية جميع المناطق؛ لضمان نجاح أعمال المبادرة بالمحافظة وتحقيق المستهدف منها.