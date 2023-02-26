 رئيس الوزراء يصل مطار الدوحة الدولي في زيارة عمل لقطر - بوابة الشروق
الأحد 26 فبراير 2023 10:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء يصل مطار الدوحة الدولي في زيارة عمل لقطر


نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:07 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 9:07 م
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، إلى مطار الدوحة الدولي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، فى مستهل زيارة عمل لدولة قطر.

واستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى أرض المطار، جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بحكومة قطر، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر، وعمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر.

ويرافق رئيس الوزراء -خلال الزيارة- وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك