 الجيش العراقي يعلن مقتل 17 داعشيا بينهم قيادي بارز جدا في الأنبار - بوابة الشروق
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الجيش العراقي يعلن مقتل 17 داعشيا بينهم قيادي بارز جدا في الأنبار

بغداد - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 6:30 م

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مقتل 17 داعشيًا بينهم قيادي "بارز جدًا" بصحراء محافظة الأنبار.

وقال اللواء رسول -في بيان نقلته قناة الإخبارية العراقية مساء اليوم الأحد- إن قوات مكافحة الإرهاب طاردت عصابات داعش الإرهابية في مدينة عكاشات بصحراء محافظة الأنبار غربي البلاد، واشتبكت معهم وتمكنت من قتل 17 عنصرًا إرهابيًا بينهم قيادي بارز جدا في العصابات الإرهابية وعناصر قيادية أُخرى.

وأشاد القائد العام بجهود وشجاعة رجال المهمات الصعبة في جهاز مكافحة الإرهاب، وكل من ساندهم في جهاز المخابرات الوطني العراقي، وكذلك قيادة العمليات المشتركة في تنفيذ هذه العملية البطولية.


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