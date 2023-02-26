وزيرة التضامن: 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إنه وزارة التضامن تتبنى رؤية موحدة هدفها توفير الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لكل فئات المجتمع المصري بداية من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة الشباب، ثم كبار السن، وذوي الإعاقة، حيث يقاس تحضر الدول برعاية الأطفال وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية.

وأوضحت القباج، أن أكثر من 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال، بحوالي 40 مليون طفل، وحرصا من الدولة المصرية على أبنائها من دور الرعاية الاجتماعية، والأبناء في نزاع أو تماس مع القانون، أعدت الوزارة استراتيجية للرعاية البديلة للأطفال والشباب، والتي تهدف إلى توفير رعاية بديلة من منظور حقوقي تنموي متكامل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الإقليمى الأول الذي تنظمه الوزارة حول سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، ووزير التربية والتعليم رضا حجازي، أن جودة السياسات الاجتماعية تنعكس على الفرد والمجتمع والأمن المجتمعي بشكل كامل.