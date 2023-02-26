دافعت الفنانة نشوى مصطفى عن زميلتها الفنانة منى زكي بسبب الحملة الشرسة التي تتعرض لها الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت نشوى على حسابها بموقع "فيسبوك"، صورة بوستر مسلسل منى زكي الجديد "تحت الوصاية" وعلقت قائلة: "ممثلة مصرية مهمة وكبيرة، ومستنية أشوف مسلسل عظيم يا منى، ربنا يوفقك".



وتتعرض منى زكي لحملة انتقادات وهجوم شرسة على مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورة بوستر مسلسل "تحت الوصايا"، وظهورها بالحجاب وبملامح الشقى والتعب تبدو واضحة على وجهها؛ لطبيعة الشخصية التي تلعبها في المسلسل لامرأة كادحة تضطرها الظروف للعمل في مهن الرجال للإنفاق على أبناءها، إلا أن ظهورها بهذا الشكل أثار غضب المتشددين الذين رأوا في شكلها إساءة للحجاب، واعتبروا أن ظهورها بهذا الشكل يوحي بأن "الحجاب يقبح من شكل المرأة"، في المقابل دافع كثيرون عن بوستر المسلسل، واتهموا المتشددين بأنهم "هم من يسيئون للحجاب بجهلهم وعدم فهمهم لدور الفن".





