بيان عراقي : تركيا تعمد إلى تخفيض الإطلاقات المائية الواردة إلى نهري دجلة والفرات

أعلنت وزارة الموارد المائية في العراق اليوم الأحد أن السلطات التركية خفضت الإطلاقات المائية الواردة إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات مما انعكس سلبا على معدل مناسيب الخزين المائي في البلاد.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية العراقية وزع اليوم أن " الإنخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية خلال هذه الأيام يعود سببه لقلة الإيرادات المائية الواردة إلى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من تركيا مما أدى الى انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد".

وأوضح إن هذا الانخفاض جاء بالتزامن" مع قلة الأمطار وزيادة الطلب على المياه لتأمين ري المحاصيل الزراعية للموسم الشتوي الحالي التي تجاوزت الخطة المقررة بسبب عدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة وفق الخطة الزراعية التي أقرت على المياه السطحية وعدم الالتزام بتطبيق نظام المراشنة كل ذلك أدى الى تأثر بعض المناطق في المحافظات الجنوبية بقلة الأيرادات المائية".