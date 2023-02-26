وزير خارجية اليونان يطالب بوقف الحرب الروسية الأوكرانية فورا وبشكل كامل

دعا وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية بشكل فوري وكامل، وبدون أي شروط، وذلك في خطابه في مؤتمر عبر الهاتف، لما يسمى بـ"المجلس الدائم المعزز" لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب الروسية الأوكرانية، طبقا لما ذكرته صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.



وأضاف الوزير: "ما نطلبه هو أن تنتهي تلك الحرب بشكل فوري وكامل وبدون أي شروط، نظرا لأن ذلك السبيل الوحيد لبدء حوار حقيقي".



وأوضح أن القانون الدولي "هو حجر الزاوية للنظام الدولي وقبل أي استفزاز، واحترامه وتنفيذه هو السبيل الوحيد".



وفي إشارة إلى موقف اليونان، أكد ديندياس أن بلاده أدانت الحرب الروسية الأوكرانية، منذ اللحظة الأولى وأوضح أن "اليونانيين ليس لديهم مشاعر عداء للشعب الروسي".



وأضاف "الشيء الذي نحن ضده هو النزعة التحريفية والمأساة المثارة، ستواصل اليونان وحلفاؤها دعم أوكرانيا، طالما استمرت تلك الحرب غير العقلانية".