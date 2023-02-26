النمسا تنقل مساعدات جديدة إلى مناطق الزلزال في تركيا وسوريا

قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر إن بلاده ملتزمة بمساعدة المواطنين في تركيا وسوريا، والذين تضرروا من كارثة الزلزال، لافتا إلى استمرار نقل إمدادات الإغاثة بالتعاون مع منظمات الإغاثة لمساعدة المتضررين خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية النمساوي، اليوم الأحد، الأمين العام للصليب الأحمر مايكل أوبريزنيغ؛ لبحث ترتيبات نقل مساعدات جديدة إلى مناطق الزلزال في تركيا وسوريا.

وأضاف كارنر أنه من المهم بالنسبة لنا توفير المساعدة السريعة للمضارين في الموقع، موضحا أنه سيتم تسليم مواد الإغاثة بناء على طلبات تركيا أو سوريا.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية هي المسئولة عن تنسيق الإغاثة الدولية في حالات الكوارث، لافتا إلى أن النمسا تمول إمدادات الإغاثة التي تبلغ قيمتها حوالي 400 ألف يورو لرعاية وإيواء الأشخاص في بلدانهم الأصلية.