اتهام بالعنصرية يلاحق جامعة كامبريدج البريطانية بسبب دورة للدراسات العليا

كشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية، عن تعرض جامعة كامبريدج البريطانية لاتهامات بالعنصرية بعد إعلانها عن دورة للدراسات العليا يستبعد الطلاب ذوي البشرة البيضاء من المشاركة فيها.



وكانت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة كامبريدج قد روجت لمشروع جديد يمنح فرصة للطلاب من المجموعات الأقل تمثيلا، للالتحاق ببحوث الدراسات العليا".



وأخبرت الكلية المحاضرين أنها تعول على المتقدمين عبر تطبيق "أوكسبريدج"، (تطبيق لإعداد الطلاب للتقدم إلى جامعتي أكسفورد وكامبريدج)، وذلك بمعدل 40% سنويا مقارنة بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% على مستوى الجامعة.



وكتبت الكلية في دعوتها للمحاضرين في 6 فبراير الجاري: "سيتم الإعلان عن البرنامج لطلاب السنة الثانية أو الثالثة أو مرحلة البكالوريوس من الطلاب ذوى البشرة السمراء أو البريطانيين ذوي البشرة السمراء أو الباكستانيين أو البنغاليين أو البريطانيين الباكستانيين أو البريطانيين البنغاليين الذين يدرسون في الجامعات التقليدية ذات البحث المكثف والذين يخططون لمواصلة دراستهم في عام 2024.



ووصف أحد المصادر للصحيفة، شرط أن يكون الدارس غير أبيض بأنه "هندسة اجتماعية قائمة على العرق".



وأكدت الجامعة لتليجراف أنها تراجعت عن موقفها بعد أن أثارت تلك الدعوة القلق، مضيفة أن الدورة الآن مفتوحة لمجموعة أوسع تحددها عوامل اجتماعية واقتصادية بما في ذلك أبناء الطبقة العاملة البيضاء.



وفي تعليق على الأمر، قال البروفيسور ديفيد أبولافيا المؤرخ البارز في كلية جونفيل وكايوس: "من الجيد إعادة تقييم البرنامج بحيث يكون المعيار بعيدا عن العرق"، لافتا إلى أن الأمر كان يبدو عنصريا.



وفي عام 2021، أظهرت بيانات أن معظم طلبات الالتحاق بدورات جامعة كامبريدج للدراسات العليا من الطلاب البيض بنسبة 38.9% مقابل 23.1% صينيين و8.8% هنود.



ومع ذلك، فإن معدل قبول طلبات الدراسة من الطلاب الكاريبيين المختلطين من البيض وذوي البشرة السمراء كان الأعلى بنسبة 75% يليه 61.7% للهنود والبريطانيين من أصل هندي، بينما احتل الطلاب البيض المرتبة الثالثة بنسبة 61.4%.