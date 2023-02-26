 حركة فتح تدعو كوادرها إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين والاحتلال - بوابة الشروق
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حركة فتح تدعو كوادرها إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين والاحتلال

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:03 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 10:03 م

دعت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، اليوم الأحد، كوادرها ومناضليها إلى التصدّي لاعتداءات عصابات المستوطنين، مؤكّدة أنّها لن تتوانى عن دورها التاريخيّ والوطنيّ بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، إن الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون وجيش الاحتلال سيجابه بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة.
وأضافت الحركة أن اعتداءات المستوطنين الهمجيّة، والتي تتم بتواطؤ مع جيش الاحتلال؛ هي تعبير عن النهج الدمويّ لحكومات الاحتلال المتعاقبة، مُحمّلة حكومة الاحتلال المسؤوليّة الكاملة عن مآلات التصعيد الممنهج بحقّ الفلسطينيين.

وحيّت الحركة الشعب الفلسطينيّ الذي يدافع عن أرضه ومدنه وقراه ومخيّماته، مردفة أنّ الشعب الذي برهن على التصاقه بأرضه ووجوده الأزليّ عليها؛ سيجهض المشروع الصهيونيّ- الاستعماريّ، وينتزع حقوقه التاريخيّة، وفي مقدمتها، إقامة دولته المستقلّة ذات السيادة وعاصمتها القدس.


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