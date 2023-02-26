وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تدعو لانسحاب وفد بلادها من قمة العقبة

دعت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية، لانسحاب وفد بلادها من قمة العقبة، المزمع عقدها اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية، بعد مقتل مواطنين اثنين في إطلاق نار بالضفة الغربية، وذلك في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، مقتل المصابين في عملية إطلاق النار على حاجز حوارة جنوبي نابلس في الضفة الغربية، مساء اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية، باستهداف عملية إطلاق نار مركبة مستوطنين وسط بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجزي حوارة وعورتا جنوب نابلس، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت الوكالة، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجزين العسكريين بشكل كامل أمام حركة المواطنين، ومنعتهم من التنقل، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في بلدة حوارة.

وكشفت حركة فتح اليوم الأحد، عن أبرز ما سيناقشه وسيطالب به الوفد الفلسطيني المشارك في قمة العقبة، المزمع عقدها اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة، بمشاركة كل من الأردن ومصر والولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل.

وأكد المتحدث باسم حركة «فتح» حسين حمايل، أن الوفد الفلسطيني، الذي يشارك في اجتماع العقبة في الأردن اليوم الأحد، سيبحث في وقف إجراءات الاحتلال وانتهاكاته في المناطق كافة.

وشدد «حمايل» في تصريح للإذاعة الرسمية، على أنه من حق القيادة التحرك على الصعد كافة؛ لحماية المواطنين وردع الاحتلال.

وأشار إلى أن انتهاكات الاحتلال تتطلب حراكًا فاعلاً وعقد لقاءات دبلوماسية بدعم من مصر والأردن، إضافة للتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستطيع أن توقف جرائم الاحتلال واجراءاته أحادية الجانب.

وأكد ضرورة العمل على عدة ملفات، أولها العمل الميداني والمقاومة الشعبية، وثانيًا الحراك الدبلوماسي المتمثل في اجتماع العقبة، وثالثًا المجتمع الدولي.

وذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، شكل لجنة من مسؤوليتها التواصل مع كل المؤسسات القانونية في العالم ورفع القضايا على قوات الاحتلال، مؤكدًا ضرورة لم الشمل الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية لمجابهة الاحتلال وحكومته المتطرفة.