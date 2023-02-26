عبدالكبير الوادي : انتقالي لفيوتشر خطوة ممتازة في مشواري الكروي

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أشاد المغربي عبد الكبير الوادي، لاعب وسط نادي فيوتشر، بحفاوة استقبال فريقه في المغرب قبل مواجهة فريق الجيش الملكي مساء اليوم الأحد بالجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال الوادي في تصريحات تليفزيونية:"سعيد بالترحاب الشديد الذي تلقاه نادي فيوتشر، وأعلم أني أواجه فريقي السابق الجيش الملكي".

وأضاف "سعيد بوجودي في مصر وموجود هناك منذ أربع سنوات وأتلقى معاملة مميزة من الشعب المصري".

وتابع:"انتقالي لفيوتشر خطوة ممتازة في مشواري الإحترافي، والدوري المصري يحتاج إلى جهد بدني أعلى من الدوري المغربي كذلك على المستوى التكتيكي، وأتمنى التوفيق لفيوتشر والجيش الملكي".

ويتواجد فيوتشر في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد نقطتين، خلف الجيش الملكي المغربي الذي يتصدر الترتيب برصيد أربع نقاط.