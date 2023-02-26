مزارعو المملكة المتحدة: نقص الفواكه والخضراوات قد يكون قمة جبل الجليد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذر اتحاد المزارعين الوطني البريطاني من أن نقص بعض الفواكه والخضراوات في سلاسل المتاجر الكبرى بالمملكة المتحدة قد يكون بمثابة "قمة جبل الجليد".

وقال توم برادشو نائب رئيس اتحاد المزارعين إن الاعتماد على الواردات ترك بريطانيا عرضة لـ "أحداث الطقس الصادمة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا".

وأضاف أن أسعار الطاقة المرتفعة التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا عطلت أيضا بعض مزارعي الخضراوات البريطانيين.

وذكر أن بريطانيا "وصلت (الآن) إلى نقطة تحول" وتحتاج إلى "تولي زمام الأمور" في الغذاء الذي تنتجه وسط "التقلب حول العالم" الناجم عن الحرب في أوروبا والتغير المناخي.