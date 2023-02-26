 الجزائر تعيد فتح سفارتها في كييف بعد مرور عام على إغلاقها - بوابة الشروق
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الجزائر تعيد فتح سفارتها في كييف بعد مرور عام على إغلاقها

وكالات:
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:24 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:24 م

ذكر التلفزيون الرسمي في الجزائر اليوم الأحد نقلا عن بيان لوزارة الخارجية أن الدولة ستعيد فتح سفارتها في كييف بعد عام من إغلاقها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان الوزارة أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على مصالح دولة الجزائر ومصالح المجتمع الوطني في هذا البلد. وسيُسير القائم بأعمال السفير الجزائري العمل في السفارة بكييف التي علقت أنشطتها بسبب تدهور الوضع الأمني في أوكرانيا"، وفقا لوكالة رويترز.

وأغلقت السفارة أبوابها في مارس العام الماضي بعدما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح البيان أن قرار إعادة فتح السفارة سيدخل حيز التنفيذ "في أقرب وقت ممكن".

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