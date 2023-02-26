رئيس شعبة الدواجن يحذر من ذبح الدجاج بالمحال: تُصاب بتعدد بكتيري

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، إن حجم الدواجن المجمدة التي تم طرحها بلغ 100 ألف طن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن سعر الكيلو جرام من الدواجن الحية يتراوح حاليا بين 65 و75 جنيها، واقتربت كثيرا من أسعار الدواجن المجمدة.



ونوه بأنه من الضروري وقف ذبح الدجاج الحي في المحال العامة، محذرا: "الدجاجة الحية فور ذبحها يوجد بها تعدد بكتيري ولا يُقضى على ذلك بالطهي لكن بالتبريد وهو أمر غير متواجد إلى في المجازر"



وأشار إلى أن الأسواق تشهد حالة كبيرة من الاستقرار في ظل زيادة حجم المعروض، وهم ما ساهم في تحقيق التوازن، لا سيما أن الدجاج سلعة غير قابلة للتخزين.



ولفت إلى أنه لا توجد أي أزمة في الدواجن، مشيرا إلى أن الدواجن المجمدة لا توجد بها أي مشكلة، وهي تغطي نسبة 70% من أسواق دول الخليج.



واقترح تشغيل بورصة الدواجن كونها ستعرض الأسعار أمام المنتج والمستهلك، موضحا أنه يجب أيضا الاهتمام بمجازر الدواجن التي تعمل بكفاءة عالية.