رئيس غرفة الدواجن عن انخفاض أسعار الدجاج: ضخ المستورد حقق توازن الأسعار

أرجع سامح السيد رئيس غرفة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، انخفاض أسعار الدواجن إلى جهود الدولة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، إن الدولة عكفت مؤخرا على اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت على الفور في انخفاض الأسعار.



وأضاف أن من بين هذه الإجراءات، تركيز الجهود على إدخال الأعلاف من الموانئ، بالإضافة إلى استيراد الدواجن المجمدة، موضحا أن ضخ الدواجن المستوردة حقق التوازن في الأسعار.



وأشار إلى أن من وصفهم بـ«أصحاب النفوس الضعيفة» استغلوا الأزمة في محاولة للتربح، مؤكدا أن الدولة تحركت على الفور لمعالجة هذا الوضع.



واستنكر السيد، الأحاديث التي تُشكك في الدجاج المجمدة والزعم بأنها غير آمنة صحيا، مشددا على أنها آمنة بشكل كامل.



وتوقع رئيس الغرفة، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاستقرار في السوق بما يلبي احتياجات المواطنين.