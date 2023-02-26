مدرب ريال مدريد يعترف بصعوبة المنافسة على لقب الدوري الإسباني بعد التعادل مع أتلتيكو

اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، أنه بات من الصعب على فريقه تحقيق الفوز بلقب الدوري الإسباني، وذلك بعدما تعادل بنتيجة 1 / 1 مع غريمه أتلتيكو مدريد الذي أكمل المباراة بعشر لاعبين.

وبهذه النتيجة بات المتصدر برشلونة قريبا من زيادة الفارق إلى عشر نقاط عن ريال مدريد، حينما يحل ضيفا على ألميريا اليوم الأحد، ويدرك أنشيلوتي مدى صعوبة مهمة فريقه.

وبسؤاله عن سباق الفوز باللقب قال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية: "كان الأمر صعبا بالفعل قبل تلك المباراة، الأن أصبح أصعب، سنقاتل حتى النهاية هذا ما يمكنني قوله".

وأضاف: "لقد افتقرنا للنجاعة في أدائنا، لكن ذلك بدا واضحا في الحالة الذهنية للفريق أكثر من الحالة البدنية، حينما كنا خاسرين بهدف تطلب الأمر عشر دقائق لكي نعود، ولكي نعيد ترتيب الأوضاع".

وتابع أنشيلوتي: "في الشوط الأول كان هناك نقص في الحسم وفي الثاني وصلنا لقمة مستوانا لكننا لم نستفد من التفوق العددي".