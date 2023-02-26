الاتحاد الأوروبي: نقلق حيال العنف في نابلس وندعو كل الأطراف للتدخل لمنع سقوط مزيد من الضحايا

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مساء اليوم الأحد، عن قلقها حيال العنف في بلدة "حوارة" في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، حيث قتل مستوطنان إسرائيليان، وهجومهم (المستوطنون) بعد ذلك على المنازل والسيارات والمتاجر، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 100 آخرين.

وقالت البعثة، في بيان صحفي قبل قليل، إنها تدعو جميع الأطراف إلى التدخل الفوري لمنع دائرة العنف التي لا نهاية لها ولحماية المدنيين من أجل منع سقوط مزيد من الضحايا.

وتتعرض البلدات والقرى جنوب محافظة "نابلس"، بشمال الضفة الغربية، منذ عصر اليوم لهجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن سقوط شهيد وإصابة أكثر من 100 آخرين، إضافة لاحتراق منازل ومنشآت وسيارات.