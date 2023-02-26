 إطلاق نار يستهدف سيارة مستوطنين في شمال الضفة الغربية وأنباء عن قتيلين - بوابة الشروق
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إطلاق نار يستهدف سيارة مستوطنين في شمال الضفة الغربية وأنباء عن قتيلين

أ ش أ
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:38 م | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 2:38 م

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن إطلاق نار استهدف سيارة بها مستوطنون في بلدة "حوارة" بجنوب مُحافظة "نابلس" الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وظهر في تصوير فيديو مسعفون من نجمة "داود الحمراء"، وهم يحاولون إنعاش المستوطنين الذين كانوا بالسيارة المستهدفة.

وقال موقع "إسرائيل خدشوت" الإخباري إن هناك قتيلين بشكل مؤكد في إطلاق النار، ولم يتم تأكيد الخبر رسميًا.

وبلدة "حوارة" من أخطر المواقع في محافظة "نابلس"، وهي نقطة احتكاك دائم بين الفلسطينيين والمستوطنين، في ظل انتشار كبير للمستوطنات قرب الطريق الرئيسي السريع المار بنابلس إلى "جنين" في شمال الضفة.

وأضاف شهود عيان من سكان "نابلس" في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط أن قوات الاحتلال تجري مطاردة لمنفذ العملية.


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