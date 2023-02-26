بوليتيكو: أوكرانيا تستعد لمرحلة جديدة من الحرب الإلكترونية مع روسيا

كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، عن استعداد أوكرانيا لمواجهة مرحلة جديدة من الحرب الإلكترونية مع روسيا، وسط تحذيرات من تأهب القراصنة الروس لتكثيف هجماتهم مرة أخرى.



ورأت المجلة أن أوكرانيا قد تجد صعوبة في صد الهجمات الإلكترونية الروسية خلال العام المقبل، وذلك رغم تصديها لوابل من الهجمات منذ بدء الحرب.



وحذرت شركتان متخصصتان في استخبارات التهديدات السيبرانية مؤخرا من أن روسيا تستعد لتصعيد هجماتها الإلكترونية في أوكرانيا، حيث قالت مجموعة تحليل التهديدات التابعة لـ"جوجل" الأسبوع الماضي، إن لديها "ثقة عالية" في أن موسكو ستزيد الهجمات التخريبية خلال العام الجاري إذا تحولت الحرب "جذريا" لصالح أوكرانيا.



كما توقعت شركة "ريكورد فيوتشر" هذا الشهر أن يدعم القراصنة الروس "بشكل شبه مؤكد" الحملة العسكرية الكبيرة القادمة لبلادهم ضد أوكرانيا.



ونقلت المجلة الأمريكية عن جابي رونكوني، وهي محللة استخبارات التهديدات التقنية في شركة مملوكة لجوجل، قولها: "ندخل مرحلة جديدة من الحرب على الرغم من كل النجاحات التي حققها من تصدوا للهجمات الإلكترونية الروسية، لكن مخابرات موسكو العسكرية مثابرة للغاية".



وأضافت رونكوني أن مجموعات القرصنة الأخرى في الكرملين لا تزال تشكل تهديدا لأوكرانيا أيضا.



وترجح "بوليتيكو" أن يوسع الهجوم السيبراني الروسي نطاق الحرب إلى مناطق من أوكرانيا لم تتمكن روسيا من خوضها بالقوة المادية، مما يعمق الصراع حتى في ظل تزويد كييف جيشها بأسلحة جديدة من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فقد تمتد الهجمات الكبرى إلى حلفاء الناتو.



ولفتت إلى أن أداء أوكرانيا أفضل مما كان متوقعا حتى الآن، بينما هاجمت الحكومة الروسية وجماعاتها الإلكترونية مؤسسات أوكرانية مرارًا وتكرارًا.



من جانبه، قال جون بيتمان، زميل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن معاناة روسيا على مدار العام ربما تكون ناتجة عن الإخفاق في تعيين أو تدريب قواتها الإلكترونية بشكل صحيح.



وأضاف بيتمان أن روسيا لديها الوقت للتكيف مع استمرار الحرب والتعويض عن أوجه القصور، مشير إلى أن بإمكانها أيضا التخطيط لهجمات أكثر تعقيدًا.



وكشفت المخابرات الهولندية هذا الأسبوع، عدد من الهجمات الإلكترونية الروسية ضد الناتو وأوكرانيا أكثر مما تم الإعلان عنه رسميا، مشيرة إلي أن أوكرانيا صدت هذه الهجمات إلى حد كبير.



ويحذر المسؤولون في كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا من أن النجاح حتى الآن في صد الهجمات لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه دليل على التعامل مع التهديد الروسي.



وقالت جين إيسترلي، مديرة وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية: "لا ينبغي أن نتوقف عن صد الهجمات حيث لا يمكن التنبؤ بما سيحدث"، فيما استبعد يوري شيهول كبير مسؤولي الأمن السيبراني في أوكرانيا، تراجع الهجمات الإلكترونية الروسية هذا العام".



وبعد مرور عام على الحرب، أصبح لدى العديد من المسؤولين ثقة أكبر بكثير في قدرة أوكرانيا على صد الهجمات الإلكترونية الروسية أكثر مما كانت قبل اندلاع الغزو.



من جهة أخرى، قال توم بيرت من "مايكروسوفت" إن الهجمات الإلكترونية الروسية أو غيرها يمكن أن يكون لها تأثير يغير قواعد اللعبة في النزاعات المستقبلية، مرجعا ذلك إلى تطور التهديد الإلكتروني كسلاح.