الاتحاد الإماراتية: علاقة الإمارات والكويت تمثل ركناً قوياً في العمل الخليجي

أكدت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، أن علاقة الإمارات والكويت تمثل ركناً قوياً في العمل الخليجي والتعاون العربي المشترك، والجهود الدولية الساعية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار، وتخفيف معاناة البشرية عبر العالم.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الأحد/ تحت عنوان " كويت المحبة" - أنه لكل من الإمارات والكويت "نموذج حي" للتوازن في العلاقات الدبلوماسية مع دول الجوار، القائمة على القيم النبيلة ومبادئ الحياد المثمر.

وأشارت إلى أن الكويت حققت الكثير على صعيد البناء والتنمية بعدما نجحت طوال 62 عاماً في ترسيخ اقتصاد مستدام زاد تنوعه من قدراته التنافسية عالمياً، حتى أصبحت البلاد نموذجاً باهراً للنجاح سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.