نائب محافظ القاهرة توجه بتحقيق عنصر الاستدامة داخل منافذ السلع الغذائية وإمدادها بالمنتجات

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، خطة المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لفتح المزيد من منافذ البيع الثابتة ضمن المبادرة الرئاسية "أهلا رمضان" تحت شعار المواطن أولا لتوفير السلع والمنتجات بالأسعار الاقتصادية المخفضة والتي يتم تجهيزها بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين.

وأوضحت عبدالمنعم، اليوم الأحد، أنه تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لتلبية كل احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وعدم احتكار المنتجات والسلع.

وذكرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك العديد من تجهيزات المنافذ وإمدادها بالمواد الغذائية والمنتجات ومنها منفذ شارع رايل بنطاق حي حلوان بالتنسيق مع مديرية التموين بالقاهرة، لطرح المنتجات بالأسعار الإقتصادية والتى من المقرر أن تتوافر بمختلف أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة تيسيرا على المواطنين.

ووجهت بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإعلان عن قائمة أسعار السلع للتأكد أنها بأسعار تناسب المواطنين، مشددة على المتابعة المستمرة والرقابة وجودة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة.

وأكدت حرص الدولة على توفير كل أوجه الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم، موجهة الأجهزة التنفيذية بتحقيق عنصر الاستدامة لهذه المنافذ وإمدادها بالمنتجات والمواد الغذائية بصورة مستمرة مع الإعلان عن قائمة الأسعار في أماكن واضحة لإعلام المواطنين، إلى جانب تحديد كميات المنتجات بالصورة المناسبة التي تلائم المواطن وتمنع احتكار المنتجات والسلع خاصة في ظل إقبال المواطنين على الشراء منها نظرا لانخفاض الأسعار عن مثيلاتها في الأسواق.