تايوان: 13 ألفا و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة

أعلنت تايوان اليوم الأحد، تسجيل 13 ألفا و90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 46 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المسجلة اليوم الأحد، فإن 12 ألفا و792 حالة، تم انتقالها محليا، مما يمثل تراجعا بنسبة 8ر18%، مقارنة بنفس اليوم قبل أسبوع، حسب بيانات المركز، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء التايوانية المركزية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل عشرة ملايين و25 ألفا و366 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل عام 2020.