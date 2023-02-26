محافظ الدقهلية يشهد تسليم الدفعة الأولى من صناديق القمامة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تسليم الدفعة الأولى من صناديق القمامة والتي تعمل على سيارات المكبس لجمع القمامة، ضمن الخطة الاستثمارية لتوزيعها على عدد من المراكز والمدن والأحياء وهي (حي شرق - حي غرب - مركز المنصورة - أجا - شربين - دكرنس - السنبلاوين - المطرية).

وأوضح أن الدفعة الأولى من صناديق القمامة تحتوي على 70 صندوقا من إجمالي 366 صندوقا، تم التعاقد عليهم مع أحد المصانع بتكلفة إجمالية تبلغ 4 ملايين جنيه تقريبا لدعم منظومة النظافة.

وأكد أن من أولويات الدولة دعم منظومة النظافة، وملف تحسين البيئة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع النظافة في مختلف المحافظات.

وحضر التسليم المهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.