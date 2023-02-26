قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الغرب أحبط تبني قرارات جماعية خلال اجتماع مجموعة العشرين (G20) كانت ستصب في مصلحة العالم.

ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يضم 19 دولة والاتحاد الأوروبي يعمل على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي، مثل الاستقرار المالي الدولي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المُستدامة.

وأضافت الوزارة -في بيان صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن الهند بصفتها رئيسة المجموعة اتخذت موقفا بناء وحاولت مراعاة مصالح الجميع، مشيرة إلى أنه في الفترة من 24 إلى 25 فبراير الجاري، انعقد في ظل رئاسة الهند لـG20، في بنغالور، الاجتماع الأول لوزراء القطاعات المكونة من وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية.

وأوضحت، أنه في ختام الحوار حول القضايا المالية، كان من الممكن تنسيق التدابير الهادفة لإعطاء قوة إضافية للاقتصاد العالمي والأسواق المالية".

وتابعت: "نحتفل بالدور البنّاء للرئاسة الهندية، التي سعت إلى المحاسبة العادلة لمصالح ومواقف جميع البلدان. إن الأساليب المتوازنة التي تم وضعها في هذا السياق تخلق احتياطيا جيدا للاستجابة للتحديات الحديثة في مجال التمويل العالمي والصناعات ذات الصلة، بما في ذلك دعم النمو الاقتصادي وتنفيذ أهداف التنمية المُستدامة".