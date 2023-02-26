تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط المتسببين في ارتكاب واقعة إصابة قائد قطار بقنا.



وكان مركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا قد تلقى بلاغا بإصابة قائد قطار بجرح بالجبهة أثناء قيادته القطار المتجه من سوهاج إلى نجع حمادي؛ وذلك حال مروره بدائرة المركز؛ حيث فوجئ بإلقاء حجر من نافذة الجرار، مما أدى إلى حدوث إصابته، وقام باستئناف السير حتى محطة نجع حمادي، دون حدوث تجاوزات بالقطار أو قطارات أخرى.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أربعة طلاب مقيمين بدائرة المركز.. وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم فى حضور أولياء أمورهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.



وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.